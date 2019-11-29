Фото: Александр Онищенко (facebook.com/aleksandr.onyshenko)

Онищенко может вернуться в середине следующего месяца

Бывший народный депутат и фигурант газового дела Александр Онищенко может вернуться в Украину в декабре. Об этом он сообщил изданию Kyiv Post.

Сообщается, что Онищенко подтвердил намерение вернуться в Украину в декабре. В качестве подтверждения он выслал журналистам Kyiv Post билет на рейс Ryanair 13 декабря из Барселоны в Киев.

Кроме того, Онищенко показал документы, в которых говорится о согласии сдаться украинским властям по указанию испанских и украинских правоохранителей, а также Интерпола.

Напомним, ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Онищенко должны экстрадировать в Украину из Испании, где он скрывается от следствия. По его словам, бывший нардеп проиграл все судебные процессы в Испании и есть решение о его экстрадиции.

"Есть определенная ориентировочная дата - это декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции", - заявил Сытник.

Отметим, в феврале 2019 года в суд был направлен обвинительный акт в отношении Онищенко, которого подозревают в организации "газовых схем".