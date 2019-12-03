У Німеччині затримали екс-нардепа Онищенко

Колишнього народного депутата Олександра Онищенка за запитом Національного антикорупційного бюро України затримали в Німеччині. Про це повідомляють "Схеми".

Повідомляється, що Онищенко був затриманий 29 листопада у німецькому місті Аахен. Далі німецький суд повинен винести рішення щодо його подальшої екстрадиції в Україну, про що просили в НАБУ. Крім цього Онищенку повинні обрати міру запобіжного заходу на час розгляду питання про екстрадицію.

Нагадаємо, НАБУ в 2018 році завершило розслідування по справі Онищенка. Згідно з даними слідства, колишній нардеп був керівником злочинної організації, учасники якої отримали понад 1,6 млрд гривень від реалізації природного газу у межах договорів про спільну діяльність з "Укргазвидобуванням".

У лютому 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила обвинувальний акт до суду щодо Онищенка по так званій газовій справі.

За словами глави НАБУ Артема Ситника, Онищенка мали екстрадувати в Україну з Іспанії, де той ховається від слідства, в грудні. Ситник зазначив, що екс-нардеп програв всі судові процеси в Іспанії і є рішення про його екстрадицію в Україну.

Пізніше сам Онищенко заявив, що планує повернутися в грудні в Україну. як підтвердження він надав квиток на рейс Ryanair 13 грудня з Барселони в Київ.