В Германии во время концерта обрушилась часть сцены, есть пострадавшие

Фото: обвал стены в Эссене (twitter.com/WAZ_Redaktion)

Двое человек в тяжелом состоянии увезли в больницу

В Германии во время концерта рэп-группы обрушилась часть сцены, в результате чего постражади 28 человек. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.

Концерт проходил в горде Эссене, что располагается на территории федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Во время выступления группы Marteria и Casper пошла гроза и начался сильный ветер, что привело к обрушению сцены.

Городское пожарное управление сообщило, что двоих пострадавших медики увезли в больницу в тяжелом состоянии. Еще 18 человек получили незначительные травмы.

На концерте присутствовали 18 тыс. человек. После инцидента к медикам обратились около 150 человек, врачи осмотрели их на месте.

Напомним, в российском Новосибирске на рабочих рухнула стена дома во время реконструкции, в результате чего погибли как минимум двое людей.

А во Львовской области в Дрогобыче 28 августа в четырехэтажном жилом доме произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Погибли 8 человек. жители дома считают, что причиной обвала могли стать ремонтные работы в парикмахерской на первом этаже.