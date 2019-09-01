У Німеччині під час концерту обвалилася частина сцени, є постраждалі

Фото: обвал стіни в Ессені (twitter.com/WAZ_Redaktion)

Двох людей у важкому стані відвезли в лікарню

У Німеччині під час концерту реп-гурту обвалилася частина сцени, в результаті чого постражади 28 осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Die Welt.

Концерт проходив в м. Ессені, що розташовується на території федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія. Під час виступу гурту Marteria і Casper пішла гроза і почався сильний вітер, що призвело до обвалення сцени.

Міське пожежне управління повідомило, що двох постраждалих медики відвезли в лікарню у важкому стані. Ще 18 людей отримали незначні травми.

На концерті були присутні 18 тис. осіб. Після випадку до медиків звернулися близько 150 осіб, лікарі оглянули їх на місці.

Нагадаємо, у російському Новосибірську на робочих обвалилася стіна будинку під час реконструкції, в результаті чого загинули як мінімум двоє людей.

А у Дрогобичі Львівської області 28 серпня в чотириповерховому житловому будинку сталося руйнування під'їзду з першого по четвертий поверх. Загинуло 8 осіб. мешканці будинку вважають, що причиною обвалу могли стати ремонтні роботи перукарні на першому поверсі.