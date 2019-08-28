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В России при обрушении стены дома погибли два человека

Новости » Происшествия    28.08.2019 - 11:22
В России при обрушении стены дома погибли два человека
Фото: обвал стены в РФ (instagram.com sledcom_rf)

Под завалами могут находиться восемь человек

В Новосибирске (Россия) на рабочих рухнула стена дома во время реконструкции, в результате чего погибли как минимум двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Как сообщается, обрушились перекрытия на площади 350 кв. м.

"Возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ - это "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, под завалами могут находиться восемь человек, один человек был извлечен живым.

Напомним, в Дрогобыче в результате взрыва обрушился четырехэтажный дом. Взрыв произошел в 02:46 по ул. Грушевского, 101.

В результате взрыва в Дрогобыче (Львовская область) в жилом доме погибли двое людей. Также в результате взрыва пострадали семеро людей, из которых четверо - дети. В связи с этим полиция открыла уголовное производство.

Полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст.270-1 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства).

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