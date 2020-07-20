ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Германии просят США не сокращать военное присутствие в стране

Понедельник 20 июля 2020 08:43
В Германии просят США не сокращать военное присутствие в стране
Фото: военные США(Gary Williams/Getty Images)
Автор: Андрей Козловский

В случае сокращения, часть войск может быть отправлена в бывшие страны Восточного блока

Премьер-министры четырех земель Германии попросили Соединенные Штаты не выводить американских военных из страны. Письма с просьбой были отправлены конгрессменам после того как президент США Дональд Трамп утвердил план сокращения военного присутствия в 9500 солдат в Германии.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, соответствующие письма были отправлены от премьер-министров Баварии, Бален-Вюртемберга, Гессена и Рейнланд-Пфальца. Они уверяют, что американские базы на их землях составляют основу присутствия США в Европе.

В Пентагоне заявили, что в случае сокращения, часть войск может быть отправлена в бывшие страны Восточного блока. Однако большинство войск отправятся туда на краткосрочной ротации.

Напомним, Пентагон и Берлин обсудили вывод американских военных из Германии

Кроме того, Трамп заявил, что часть американских военных из Германии перебросят в Польшу для сдерживания России.

Также глава министерства обороны США Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты должны работать с партнерами по НАТО с целью повышения боеспособности альянса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиГермания
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь