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Пентагон и Берлин обсудили вывод американских военных из Германии

Новости » Политика     03.07.2020 - 06:54
Пентагон и Берлин обсудили вывод американских военных из Германии
Фото: американские военные (twitter.com/DeptofDefense)

Пентагон подтвердил намерения Вашингтона

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Марк Эспер провел телефонный разговор с немецкой коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Разговор касался планов по выводу 9,5 тысяч американских военных из Германии.

Об этом сообщает пресс-служба американского Пентагона.

В частности, министры обсудили необходимость обеспечения того, чтобы любой план США успокаивал европейских союзников, усиливал сдерживание России и укреплял НАТО.

Эспер подчеркнул неизменную приверженность США трансатлантическому альянсу и долгосрочному партнерству с Германией.

В конце разговора министры договорились поддерживать тесные контакты пока планы по выводу войск будут дорабатываться.

Напомним, в конце июня президент США Дональд Трамп анонсировал вывод части американского контингента из Германии. Такое решение он объяснил поддержкой строительства газопровода "Северный поток-2" со стороны Берлина.

Позднее Трамп заявил, что часть американских военных из Германии перебросят в Польшу для сдерживания России.

Решение о выводе американского контингента из Германии было официально утверждено Трампом 1 июля.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины ПентагонСоединенные Штаты АмерикиГермания
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