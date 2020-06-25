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Сильный сигнал для России: Трамп заявил о переводе военных США из Германии в Польшу

Новости » В мире     25.06.2020 - 01:50
Сильный сигнал для России: Трамп заявил о переводе военных США из Германии в Польшу
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Дуда подтвердил, что говорили с Трампом о возможности дальнейшего увеличения присутствия американских войск в Польше

Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда заявили о возможном увеличении американского военного присутствия в Польше. Также они подтвердили подготовку двустороннего соглашения о строительстве атомной электростанции в Польше.

Об этом они сказали на совместной пресс-концеренции в Белом доме, трансляция которой велась в Twitter администрации Трампа.

Президенты Польши и США подписали две совместные декларации об укреплении связей между военными двух стран и в сфере безопасности.

Трамп отметил, что США "с нетерпением ожидают подписания соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, которое еще больше расширит сотрудничество наших военных". Он также напомнил, что США будут частично выводить свои войска из Германии.

"Мы будем уменьшать наше военное присутствие в Германии. Некоторые из военных вернутся в США, а некоторые - поедут в другие места в Европе, одним из которых будет Польша", - заявил Трамп.

Он также заявил, что Трамп заявил, что Польша заплатит за перевод части военных США из Германии в Польшу.

Глава Белого дома отметил, что перевод американских военных в Польшу является сильным сигналом со стороны США для России.

В свою очередь Дуда подтвердил, что стороны говорили о возможности "дальнейшего увеличения присутствия американских войск в Польше" и что его страна готова принять у себя больше военнослужащих США.

В этой связи Дуда привел пример агрессии России против Украины.

"В 2014-м Россия напала на Украину, аннексировала Крым, она оккупирует Луганск и Донецк, а перед этим она напала на Грузию. 2014-й был годом больших страхов в странах Балтии и в польском обществе. Сегодня присутствие войск НАТО, и прежде всего войск США в Польше, показывает, что статья 5-договора НАТО рассматривается серьезно. это указывает, что если бы кто-захотел напасть на Польшу, это не стало бы для них мягкой посадкой ", - заявил он.

Кроме того, Трамп и Дуда обсудили участие польских специалистов в разработке американцами вакцины, и лекарств против коронавируса, подтвердили подготовку двустороннего соглашения о строительстве атомной электростанции в Польше и технологии 5G.

"В ближайшее время будет подписано соглашение между правительствами США и Польши, которое будет давать возможность начать работу над проектной документации по производству ядерной энергии в нашей стране", - заявил Дуда.

Напомним, США планируют переместить в Польшу 2 тысячи военнослужащих и разместить 30 боевых самолетов F-16 из Германии.

Ранее Дональд Трамп приказал сократить количество американских военных в Германии.

В Варшаве надеются, что часть солдат, выведенных из Германии, перебросят в Польшу.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиПольшаАнджей ДудаДональд Трамп
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