Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России

Фото: Марк Эспер (defense.gov)

Эспер назвал Россию мировым нарушителем спокойствия

Соединенные Штаты должны работать с партнерами по НАТО в целях повысить боеспособность альянса. Средства должны быть направлены на сдерживание противников, в том числе и России.

Об этом заявил глава министерства обороны США Марк Эспер, сообщает пресс-служба Пентагона.

Он напомнил, что США добиваются, чтобы союзники и партнеры по альянсу тратили на оборону не менее 2% ВВП.

"Мы добились большого прогресса в этом за последние пару лет, но еще больше предстоит сделать", - сказал он.

По словам Эспера, увеличение расходов НАТО можно только приветствовать, и теперь средства должны быть направлены на сдерживание противников.

"Мы должны сдерживать Россию. Мы должны укреплять НАТО и усиливать наших партнеров, чего мы с нетерпением ждем", - отметил он.

Эспер назвал Россию мировым нарушителем спокойствия - она аннексировала Крым, ведет войну в Украине, угрожает союзникам по НАТО и направляет войска в Сирию и Ливию.

При этом, по мнению Эспера РФ представляет собой чуть менее сложную задачу, чем Китай, который стремится вытеснить США "из региона и желательно с мировой арены".

Отметим, когда Эспер возглавил Пентагон, он назвал Россию и Китай стратегическими конкурентами США.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия и Китай использовали пандемию коронавируса COVID-19 для распространения своей пропаганды.

Ранее министр обороны Германии заявила, что агрессивные действия России являются серьезным вызовом для Европейского союза и НАТО.