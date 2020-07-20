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В Німеччині просять США не скорочувати військову присутність в країні

Понеділок 20 липня 2020 08:43
В Німеччині просять США не скорочувати військову присутність в країні
Фото: військові США(Gary Williams/Getty Images)
Автор: Андрій Козловський

У разі скорочення, частина військ може бути відправлена ​​в колишні країни Східного блоку

Прем'єр-міністри чотирьох земель Німеччини попросили Сполучені Штати не виводити американських військових з країни. Листи з проханням були надіслані конгресменам після того як президент США Дональд Трамп затвердив план на скорочення військової присутності у 9500 солдатів в Німеччині.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, відповідні листи до США були надіслані від прем’єр-міністрів Баварії, Бален-Вюртемберга, Гессена і Рейнланд-Пфальца. Вони запевняють, що американські бази на їх землях складають основу присутності США в Європі.

У Пентагоні заявили, що у разі скорочення, частина військ може бути відправлена ​​в колишні країни Східного блоку. Однак більшість з військ відправляться туди на короткостроковій ротації.

Нагадаємо, Пентагон та Берлін обговорили виведення американських військових з Німеччини

Крім того, Трамп заявив, що частину американських військових з Німеччини перекинуть до Польщі для стримування Росії.

Також глава міністерства оборони США Марк Еспер заявив, що Сполучені Штати повинні працювати з партнерами по НАТО з метою підвищення боєздатності альянсу.

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