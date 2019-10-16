В Германии подрались курдские и турецкие мигранты из-за военной операции Эрдогана

Иллюстративное фото (DPA)

Причиной драки стали провокации в адрес участников акции протеста со стороны посетителей одного из киосков и турецкого кафе

В немецком городе Херне, федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия, во время акции протеста против военной операции Анкары на севере Сирии, 15 октября вспыхнули драки между курдскими мигрантами и посетителями турецкого кафе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В результате драки пострадали пять человек, среди них один сотрудник полиции.

Отмечается, чо в Херне проходила санкционированная властями акция протеста, на которую собрались около 350 человек, преимущественно курдов.

По данным полиции, демонстрантов стали провоцировать посетители одного из киосков и турецкого кафе, в результате чего вспыхнули драки. Демонстранты разгромили турецкое кафе, разбив окно и находящуюся в нем мебель. Полиция открыла несколько дел, но задержать никого по горячим следам не получилось.

Официальные власти Германии ставят под сомнение законность военной операции Турции в Сирии.

"Мы не можем признать, что текущая ситуация в Сирии узаконивает военное вторжение, направленное на курдские формирования, с точки зрения международного права", - заявил представитель МИД ФРГ.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить наступление в Сирии.

Также РБК-Украина писало, что Германия прекращает поставки оружия Турции из-за военной операции против курдов на северо-востоке Сирии.

9 октября Турция объявила о начале военной операции на севере Сирии против вооруженных формирований курдов с целью "создания безопасной зоны". По состоянию на 11 октября турецкая сторона официально подтвердила гибель одного военного.

13 октября стало известно, что турецкие военнослужащие в ходе военной операции захватили приграничный населенный пункт Сулук в северо-восточной части Сирии.