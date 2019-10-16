У Німеччині побилися курдські і турецькі мігранти з-за військової операції Ердогана

Ілюстративне фото (DPA)

Причиною бійки стали провокації на адресу учасників акції протесту з боку відвідувачів одного з кіосків і турецького кафе

В німецькому місті Херне, федеральна земля Північний Рейн - Вестфалія, під час акції протесту проти військової операції Анкари на півночі Сирії, 15 жовтня спалахнули бійки між курдськими мігрантами і відвідувачами турецького кафе. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

В результаті бійки постраждали п'ятеро людей, серед них один співробітник поліції.

Наголошується, що в Херне выдбувалася санкціонована владою акція протесту, на яку зібралися близько 350 осіб, переважно курдів.

За даними поліції, демонстрантів стали провокувати відвідувачі одного з кіосків і турецького кафе, в результаті чого спалахнули бійки. Демонстранти розгромили турецьке кафе, розбивши вікно і меблі в ньому. Поліція порушила кілька справ, але затримати нікого за гарячими слідами не вдалося.

Офіційна влада Німеччини ставить під сумнів законність військової операції Туреччини в Сирії.

"Ми не можемо визнати, що поточна ситуація в Сирії узаконює військове вторгнення, спрямоване на курдські формування, з точки зору міжнародного права", - заявив представник МЗС ФРН.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові закликала президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана припинити наступ у Сирії.

Також РБК-Україна писало, що Німеччина припиняє поставки зброї Туреччини через військової операції проти курдів на північному сході Сирії.

9 жовтня Туреччина оголосила про початок військової операції на півночі Сирії проти збройних формувань курдів з метою "створення безпечної зони". Станом на 11 жовтня турецька сторона офіційно підтвердила загибель одного військового.

13 жовтня стало відомо, що турецькі військовослужбовці в ході військової операції захопили прикордонний населений пункт Сулук в північно-східній частині Сирії.