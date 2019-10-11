Турциия объявила о гибели первого военного в ходе операции в Сирии

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Военный погиб в ходе столкновений с боевиками Рабочей партией Курдистана

Турция официально подтвердила, что в ходе военной операции на северо-востоке Сирии погиб первый военный турецкой армии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Турции в Twitter.



В сообщении от имени министра обороны Турции Хулуси Акара говорится, что военнослужащий погиб 10 октября, в ходе столкновения с боевиками "Рабочей партией Курдистана - Сил самообороны сирийских курдов" (РПК-YPG), которых турецкие власти считают террористами.

Напомним, ранее "Сирийские демократические силы" (СДС) заявили об уничтожении минимум 14 турецких военных во время столкновений на северо-востоке стране.

Президент Турции Реджеп Эрдоган 10 октября заявил, что турецкая армия "ликвидировала 109 террористов". Кроме этого, он пригрозил Евросоюзу сирийскими беженцами за критику спецоперации.

Также сообщалось, что в результате артиллерийских обстрелов турецкой армией были убиты 8 мирных жителей и 20 пострадали.

В ответ на это СДС обстреляли пограничные с Сирией города Турции, из-за чего погибли 6 человек и около 65 получили ранения.

Сирийская обсерватория заявила, что более 60 тысяч человек были перемещены в результате военной операции Турции.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о проведении на севере Сирии военной спецоперации, которая началась с авиаударов по позициям курдских формирований, в том числе СДС. Целью операции является создание на севере Сирии буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.