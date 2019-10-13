Операция Турции в Сирии приведет к усилению ИГИЛ, - Меркель

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить наступление в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить наступление в Сирии. Об этом сообщает DW со ссылкой на пресс-секретаря немецкого правительства в Берлине.

Сообщается, что Меркель призвала президента Эрдогана прекратить наступление турецких сил в северо-восточной части Сирии. Отмечается, что во время разговора Меркель выразилась за "немедленное прекращение" наступательной операции турецких вооруженных сил в этом регионе.

По ее словам, эта операция, несмотря на обоснованные интересы Турции в сфере безопасности, грозит привести к перемещению значительного количества местных жителей, дестабилизации региона и усилению террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ).

Главными темами во время телефонных переговоров, инициированных Эрдоганом, были нынешняя наступательная операция Турции в Сирии и ситуация в этой части государства, а также ситуация в сирийской провинции Идлиб и работы по разведке и поиску природного газа Турцией в Восточном Средиземноморье.

Напомним, РБК-Украина писало, что Германия прекращает поставки оружия Турции из-за военной операции против курдов на северо-востоке Сирии.

Сегодня стало известно, что турецкие военнослужащие в ходе военной операции захватили приграничный населенный пункт Сулук в северо-восточной части Сирии.

9 октября Турция объявила о начале военной операции на севере Сирии против вооруженных формирований курдов с целью "создания безопасной зоны". По состоянию на 11 октября турецкая сторона официально подтвердила гибель одного военного.