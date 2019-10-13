ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Турция захватила еще один населенный пункт в Сирии

Новости » Происшествия    13.10.2019 - 11:55
Турция захватила еще один населенный пункт в Сирии
Иллюстративное фото (twitter.com)

На данный момент проводятся рейды по выявлению курдов

Турецкие военнослужащие в ходе военной операции захватили приграничный населенный пункт Сулук в северо-восточной части Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

Сообщается, что в настоящее время войска Турции проводят рейды по выявлению остатков курдов.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция в ходе военной операции против курдов на севере Сирии захватила 20 населенных пунктов. Тогда сообщалось, что турецкая армия наносит интенсивные удары по городу Рас-эль-Айн.

Кроме того, 9 октября Турция объявила о начале военной операции на севере Сирии против вооруженных формирований курдов с целью "создания безопасной зоны". По состоянию на 11 октября турецкая сторона официально подтвердила гибель одного военного.

Отметим, что турецкое оборонное ведомство заявило, что в ходе операции на севере Сирии были ликвидированы 415 террористов. Турецкие военные наносили удары по позициям противников как с земли, так и с воздуха.

Турция могла намеренно обстрелять базу США в Сирии, - WP ЕС может ввести оружейное эмбарго против Турции, - Bloomberg
Новости Украины ТурцияСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь