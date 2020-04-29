В Германии назвали время видеоконференции министров в нормандском формате

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас назвал время проведения видеоконференции в нормандском формате на уровне глав внешнеполитических ведомств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Мааса, встреча министров иностранных дел "нормандской четверки" состоится в четверг, 30 апреля, во второй половине дня.

Напомним, вчера министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что видеоконференция в нормандском формате на уровне министров состоится в четверг, 30 апреля. Кулеба отметил, что на проведение видеоконференции согласились все министры иностранных дел "нормандской четверки".

Также РБК-Украина писало, что у России нет планов на проведение следующей встречи в нормандском формате относительно урегулирования ситуации на Донбассе. В Кремле не видят продвижения в выполнении минских и парижских договоренностей.

Кроме того, глава российского МИД Сергей Лавров обвинил Украину в срыве договоренностей о проведении следующей встречи в нормандском формате, которая планировалась на апрель 2020 года. Лавров заявил, что сейчас ни о каком саммите "нормандской четверки" речи идти не может.

Как писало РБК-Украина, Украина отрицает возможность закрепление особого статуса Донбасса на законодательном уровне, на чем настаивает российский президент Владимир Путин.