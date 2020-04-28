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Видеоконференция глав МИД нормандского формата состоится в четверг, все дали согласие

Новости » Политика     28.04.2020 - 09:34
Видеоконференция глав МИД нормандского формата состоится в четверг, все дали согласие
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Все главы МИД стран-участниц нормандского формата дали согласие

Встреча глава Министерств иностранных дел нормандского формата в формате видеоконференции запланирована на этот четверг, все стороны дали согласие. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Кулеба, видеоконференция состоится 30 апреля.

"Видеоконференция состоится в этот четверг, 30 апреля. Будут все четыре министра иностранных дел. Я благодарю их всех за то, что они согласились принять участие в этом мероприятии", - заявил Кулеба.

Министр считает, что уже давно назрела необходимость в разговоре министров нормандского формата, потому что "решение парижского нормандского саммита пробуксовывают".

"Нужно придать импульс на пути к их выполнению для того, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине", - добавил он.

Напомним, ранее Россия обвинила Украину в срыве нормандского саммита в апреле.

Ранее на видеоконференции контактной группы обсудили реализацию договоренностей "нормандской четверки". Украинская сторона настаивает на выполнении всех пунктов и называет это условием следующего саммита в Берлине на уровне глав государств.

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