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У Путина заявили об отсутствии планов по саммиту "нормандской четверки"

Новости » Политика     23.04.2020 - 13:58
У Путина заявили об отсутствии планов по саммиту "нормандской четверки"
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

У Путина разочарованы в ситуации с выполнением минских соглашений

На сегодняшний день нет планов проведения саммита "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, ситуация с выполнением минских договоренностей оставляет желать лучшего, поэтому нет планов провести саммит "нормандской четверки", в том числе в формате видеосвязи.

"Пока никаких набросков по этому поводу нет. Ситуация с реализацией минских договоренностей в целом и парижских договоренностей, в частности, по-прежнему оставляет желать лучшего", - подчеркнул Песков.

Он добавил, что пока какой-то конкретики на этот счет нет.

Напомним, сегодня стала известна дата видеоконференции в нормандском формате. В частности, такие переговоры запланированы на 30 апреля, в них примут участие министры иностранных дел Украины, России, Германии и Франции.

Как сообщил РБК-Украина источник в дипломатических кругах, на этих переговорах попробуют дать импульс работе трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

На заседании ТКГ обсудили реализацию договоренностей "нормандской четверки"
Новости Украины Владимир ПутинРоссийская ФедерацияНормандский формат
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