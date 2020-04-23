У Путина заявили об отсутствии планов по саммиту "нормандской четверки"

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

У Путина разочарованы в ситуации с выполнением минских соглашений

На сегодняшний день нет планов проведения саммита "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают российские СМИ.

По его словам, ситуация с выполнением минских договоренностей оставляет желать лучшего, поэтому нет планов провести саммит "нормандской четверки", в том числе в формате видеосвязи.

"Пока никаких набросков по этому поводу нет. Ситуация с реализацией минских договоренностей в целом и парижских договоренностей, в частности, по-прежнему оставляет желать лучшего", - подчеркнул Песков.

Он добавил, что пока какой-то конкретики на этот счет нет.

Напомним, сегодня стала известна дата видеоконференции в нормандском формате. В частности, такие переговоры запланированы на 30 апреля, в них примут участие министры иностранных дел Украины, России, Германии и Франции.

Как сообщил РБК-Украина источник в дипломатических кругах, на этих переговорах попробуют дать импульс работе трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.