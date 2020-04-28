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В МИД назвали цель видеоконференции представителей стран нормандского формата

Новости » Политика     28.04.2020 - 09:59
В МИД назвали цель видеоконференции представителей стран нормандского формата
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Среди позитива в Украине отмечают обмен пленными

Видеоконференция министров иностранных дел стран нормандского формата пройдет для оценки прогресса выполнения договоренностей Парижского саммита. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

Среди позитива в Украине отмечают прошедшие обмены пленными.

"Основная цель этой встречи - это оценить, что было сделано с момента Парижского саммита и к этому четвергу. По мнению украинской стороны, из позитива можно отметить - обмены и возвращения незаконно удерживаемых граждан, которые произошли. Во-вторых, попробовать, это будет самая сложная часть разговора, установить причины, почему на других направлениях по другим вопросам у нас происходит стагнация. Третий элемент - это выработать по крайней мере какие-то очерки решений и предоставить для имеющихся проблем, придать импульс Трехсторонней контактной группе для того, чтобы она уже непосредственно занималась разработкой детальных решений и их имплементацией", - заявил Кулеба

Министр также выразил надежду, что встречи министров иностранных дел нормандского формата будут происходить регулярно.

Напомним, видеоконференция с участием глав МИД стран нормандского формата пройдет 30 апреля. Как отмечал Кулеба, все стороны дали свое согласие.

До этого в России заявили о срыве нормандского саммита в апреле, обвинив в этом Украину.

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