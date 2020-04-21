В Германии из-за коронавируса отменили Октоберфест

Фото: Октоберфест в Мюнхене (flickr.com marcobarria)

В этом году фестиваль собирались посетить около 6 млн человек

Крупнейший в мире пивной фестиваль Октоберфест-2020, который должен был пройти в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября, отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Agence France-Presse.

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер объяснил, что риски проведения фестиваля на фоне продолжающейся пандемии являются слишком высокими. В этом году местные власти ожидали около 6 млн посетителей Октоберфеста, треть из которых - иностранцы. Ежегодно фестиваль приносит в казну региона около 1 млрд евро.

За последние сутки в Германии коронавирус подтвердили у 1785 человек. Отметим, неделей ранее данный показатель был почти вдвое больше. Общее число инфицированных приближается к 150 тысячам. От коронавируса скончались 4862 немца.

Накануне Германия ослабила некоторые карантинные меры, введенные в стране для борьбы с распространением коронавируса, правительство позволило работать небольшим магазинам. Кроме того, с 4 мая в Германии анонсировали постепенное открытие школ. Сначала занятия возобновятся в выпускных классах, затем в младших.

В то же время, канцлер Германии Ангела Меркель призвала не отменять карантинные меры слишком быстро и масштабно, поскольку число новых заражений в стране может значительно вырасти.