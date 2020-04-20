Меркель заявила об угрозе второй волны COVID-19 после ослабления карантина

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

С помощью карантина удалось снизить базовое репродуктивное число R0 до уровня ниже 1

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала не отменять карантинные меры из-за коронавируса слишком быстро и масштабно. Об этом передает издание Deutsche Welle.

При этом она добавила, что жители Германии должны быть крайне осмотрительными.

"Мы ни на секунду не можем мнить себя в полной безопасности, а должны оставаться бдительными и дисциплинированными", - заявила она.

В случае поспешного ослабления мер по ограничению контактов в Германии может вновь резко возрасти число заражений, предупредила Меркель.

Она отметила, что с помощью карантина удалось многого достичь и снизить базовое репродуктивное число R0 до уровня ниже 1,0.

Кроме того, по словам канцлера, на протяжении нескольких дней число новых инфицированных было ниже, чем число выздоровевших.

Напомним, премьер Денис Шмыгаль в интервью РБК-Украина сообщил, что Кабмин планирует продолжить карантин, но в то же время смягчить меры в некоторых сферах. Он также отметил, что пик заболеваемости стоит ожидать на конец апреля и между 3 и 8 мая.

Кроме того, он добавил, что после прохождения пика Кабмин начнет внедрять антикризисные меры по поддержке экономики

Добавим, что главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине могут продлить как минимум до 12 мая.