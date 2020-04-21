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У Німеччині через коронавірус скасували Октоберфест

Новини » Коронавірус     21.04.2020 - 11:31
У Німеччині через коронавірус скасували Октоберфест
Фото: Октоберфест у Мюнхені (flickr.com marcobarria)

У цьому році фестиваль збиралися відвідати близько 6 млн осіб

Найбільший у світі пивний фестиваль Октоберфест-2020, який мав пройти у Мюнхені з 19 вересня по 4 жовтня, скасовано через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Agence France-Presse.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер пояснив, що ризики проведення фестивалю на тлі триваючої пандемії є занадто високими. У цьому році місцева влада чекала близько 6 млн відвідувачів Октоберфесту, третина з яких - іноземці. Щорічно фестиваль приносить у бюджет регіону близько 1 млрд євро.

За останню добу в Німеччині коронавірус підтвердили у 1785 осіб. Зазначимо, тижнем раніше цей показник був майже вдвічі більшим. Загальне число інфікованих наближається до 150 тисяч. Від коронавіруса померли 4862 німці.

Напередодні Німеччина послабила деякі карантинні заходи, запроваджені в країні для боротьби з поширенням коронавірусу, уряд дозволив працювати невеликим магазинам. Крім того, з 4 травня в Німеччині анонсували поступове відкриття шкіл. Спочатку заняття відновляться у випускних класах, потім у молодших.

Водночас, канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала не скасовувати карантинні заходи занадто швидко і масштабно, оскільки кількість нових заражень в країні може значно зрости.

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