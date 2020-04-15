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Меркель представила концепцию выхода Германии из режима изоляции

Новости » Коронавирус     15.04.2020 - 19:38
Меркель представила концепцию выхода Германии из режима изоляции
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

С 4 мая в Германии откроются парикмахерские и школы

Канцлер Ангела Меркель представила концепцию выхода Германии из режима изоляции из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Focus.

Так, с 4 мая начнут постепенно открываться школы. Сначала занятия возобновятся в выпускных классах, затем в более младших. Планируется, что массовые мероприятия будут запрещены до конца лета.

Крупные торговые центры также остаются пока закрытыми. Также запрещенными останутся религиозные мероприятия.

Непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров могут возобновить свою работу при условии соблюдения необходимых санитарных мер.

Также с 4 мая свою работу смогут возобновить парикмахерские, салоны красоты и барбершопы.

При этом Ангела Меркель отметила, что правительство будет настоятельно рекомендовать носить маски в общественном транспорте и в магазинах, однако она уточнила, что это лишь рекомендация. Также она отметила, что дистанция при контактах должна быть сохранена.

Также власти будут отслеживать ситуацию и каждые две недели в случае необходимости корректировать стратегию.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения фиксирует замедление распространения коронавируса в Италии, Испании, Германии и Франции. В ВОЗ отметили, что быстрое снятие ограничений может привести к "смертельной второй волне" пандемии.

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