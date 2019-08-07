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В Германии не готовы озвучить дату возможной нормандской встречи

Новости » Политика    07.08.2019 - 14:05
В Германии не готовы озвучить дату возможной нормандской встречи
Фото: Ульрике Деммер (bundesregierung.de)

В Берлине отметили, что переговоры по этому поводу происходят постоянно

Представительница правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что сейчас Берлин не готов озвучить дату возможной встречи лидеров стран "нормандского формата". Об этом сообщает "Радио Свобода".

Она подчеркнула, что переговоры по поводу нормандской встречи происходят постоянно.

"Вы знаете, как важен "нормандский формат". Переговоры идут постоянно, но о планах встречи я пока не могу сообщить", - отметила представительница правительства ФРГ.

Напомним, ранее украинский лидер Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров по поводу ситуации на Донбассе.

Как писало РБК-Украина, президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин согласовали нормандскую встречу, на которой будут подписаны новые документы.

Стоит подчеркнуть, что президент России Владимир Путин требует закрепить особый статус Донбасса для деэскалации на востоке Украины.

Так, в среду Зеленский анонсировал переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Президент Украины подчеркнул, что хочет провести встречу в нормандском формате в ближайшее время.

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Новости Украины Германиянормандский формат
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