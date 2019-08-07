Зеленский и Путин согласовали нормандскую встречу с подписанием новых документов

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Зеленский также ответил Путину на требование по статусу Донбасса

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин согласовали нормандскую встречу, на которой будут подписаны новые документы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, лидеры провели телефонный разговор.

"Речь шла о важности диалога в рамках Трехсторонней контактной группы. Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины. Стороны договорились о возможной встрече лидеров стран нормандского формата. Рабочие группы пока нарабатывают документы для подписания на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский и Путин обсудили урегулирование ситуации на Донбассе после гибели четырех украинских военных. Президенты Украины и РФ обсудили важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведение сил и средств от линии разграничения.

Кроме того, они обсудили процесс разминирования в районе Станицы Луганской, необходимого для начала восстановительных работ и ремонта моста.

Как писало РБК-Украина ранее, президент России Владимир Путин требует закрепить особый статус Донбасса и "прекратить обстрелы украинскими войсками" для деэскалации на востоке Украины.

Добавим, ранее Зеленский рассказал, что позвонил Путину из-за обстрелов на Донбассе. Зеленский попросил Путина повлиять на боевиков.

Украинский президент сегодня проводил срочное совещание с силовиками из-за гибели бойцов на Донбассе.

Так, во вторник в результате обстрелов боевиков погибли 4 украинских военнослужащих.