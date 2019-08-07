ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский и Путин согласовали нормандскую встречу с подписанием новых документов

Новости » Политика    07.08.2019 - 13:35
Зеленский и Путин согласовали нормандскую встречу с подписанием новых документов
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Зеленский также ответил Путину на требование по статусу Донбасса

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин согласовали нормандскую встречу, на которой будут подписаны новые документы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, лидеры провели телефонный разговор.

"Речь шла о важности диалога в рамках Трехсторонней контактной группы. Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины. Стороны договорились о возможной встрече лидеров стран нормандского формата. Рабочие группы пока нарабатывают документы для подписания на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский и Путин обсудили урегулирование ситуации на Донбассе после гибели четырех украинских военных. Президенты Украины и РФ обсудили важность неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведение сил и средств от линии разграничения.

Кроме того, они обсудили процесс разминирования в районе Станицы Луганской, необходимого для начала восстановительных работ и ремонта моста.

Как писало РБК-Украина ранее, президент России Владимир Путин требует закрепить особый статус Донбасса и "прекратить обстрелы украинскими войсками" для деэскалации на востоке Украины.

Добавим, ранее Зеленский рассказал, что позвонил Путину из-за обстрелов на Донбассе. Зеленский попросил Путина повлиять на боевиков.

Украинский президент сегодня проводил срочное совещание с силовиками из-за гибели бойцов на Донбассе.

Так, во вторник в результате обстрелов боевиков погибли 4 украинских военнослужащих.

В Офисе президента рассказали подробности разговора Зеленского и Путина Путин потребовал "прекратить обстрелы" и закрепить особый статус Донбасса
Новости Украины Владимир ЗеленскийВладимир Путиннормандский формат
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь