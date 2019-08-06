Зеленский просит Меркель, Путина и Макрона о встрече в нормандском формате

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Хлебное перемирие длилось 17 дней

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран-участниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров относительно ситуации на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президент в Facebook.

Как отметил Зеленский, сегодня, 6 августа, возле Павлополя погибли 4 украинских военных в результате обстрелов.

"Четверо украинских военных погибли около Павлополя от обстрелов из ручного противотанкового гранатомета. Хлебное перемирие длилось 17 дней. Сегодняшний инцидент направлен на подрыв не только этого перемирия, но и переговорного процесса в целом", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина хочет мира и это стремление неизменное.

"Украина искренне стремится к миру. И наше стремление неизменное. Сегодня весь мир увидел, кто именно мира не хочет", - отметил он.

В связи с обстрелами Зеленский призвал лидеров стран-учасниц нормандского формата собраться для возобновления переговоров.

"Именно поэтому я призываю лидеров стран-участниц нормандского переговорного формата - Эммануэля Макрона, Ангелу Меркель и Владимира Путина - как можно быстрее собраться для возобновления переговоров", - заявил президент.

Кроме того, Владимир Зеленский отметил, что Украина не оставит без ответа атаки на украинских военных.

"Мои искренние соболезнования семьям погибших героев. Мы не прекратим работать над окончанием боевых действий и не оставим без ответа ни одной атаки на наших военных. Украина обязательно будет единственной и мирной", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что на Донбассе в результате обстрелов боевиков погибли четверо украинский военных. Боевики совершили два провокационных обстрела украинских позиций.

Отметим, что погибли четыре военнослужащих одного из подразделений бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Кроме того, секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что обстрел, унесший жизни четырех украинских военных под Павлополем, не останется без внимания. Также он отметил, что этот обстрел является грубым нарушением перемирия на Донбассе.