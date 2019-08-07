ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Німеччині не готові озвучити дату можливої нормандської зустрічі

Новини » Політика    07.08.2019 - 14:05
У Німеччині не готові озвучити дату можливої нормандської зустрічі
Фото: Ульріке Деммер (bundesregierung.de)

У Берліні зазначили, що переговори з цього приводу відбуваються постійно

Представниця уряду Німеччини Ульріке Деммер заявила, що наразі Берлін не готовий назвати дату можливої зустрічі лідерів країн "нормандського формату". Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Вона підкреслила, що переговори з приводу нормандської зустрічі відбуваються постійно.

"Ви знаєте, який важливий "нормандський формат". Переговори йдуть постійно, але про плани зустрічі я поки не можу повідомити", - зазначила представниця уряду ФРН.

Нагадаємо, раніше український лідер Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць нормандського формату зібратися для відновлення переговорів з приводу ситуації на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін узгодили нормандську зустріч, на якій будуть підписані нові документи.

Варто підкреслити, що президент Росії Володимир Путін вимагає закріпити особливий статус Донбасу для деескалації на сході України.

Так, у середу Зеленський анонсував переговори з главою Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Президент України підкреслив, що хоче провести зустріч в нормандському форматі найближчим часом.

Зеленський і Путін погодили нормандську зустріч з підписанням нових документів США готові розглянути залучення Трампа до нормандського формату, - Волкер
Новини України Германиянормандский формат
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся