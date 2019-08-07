У Німеччині не готові озвучити дату можливої нормандської зустрічі

Фото: Ульріке Деммер (bundesregierung.de)

У Берліні зазначили, що переговори з цього приводу відбуваються постійно

Представниця уряду Німеччини Ульріке Деммер заявила, що наразі Берлін не готовий назвати дату можливої зустрічі лідерів країн "нормандського формату". Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Вона підкреслила, що переговори з приводу нормандської зустрічі відбуваються постійно.

"Ви знаєте, який важливий "нормандський формат". Переговори йдуть постійно, але про плани зустрічі я поки не можу повідомити", - зазначила представниця уряду ФРН.

Нагадаємо, раніше український лідер Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць нормандського формату зібратися для відновлення переговорів з приводу ситуації на Донбасі.

Як писало РБК-Україна, президенти України і Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін узгодили нормандську зустріч, на якій будуть підписані нові документи.

Варто підкреслити, що президент Росії Володимир Путін вимагає закріпити особливий статус Донбасу для деескалації на сході України.

Так, у середу Зеленський анонсував переговори з главою Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Президент України підкреслив, що хоче провести зустріч в нормандському форматі найближчим часом.