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Зеленский анонсировал переговоры с Макроном и Меркель

Новости » Политика    07.08.2019 - 11:29
Зеленский анонсировал переговоры с Макроном и Меркель
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

В ходе совещания из-за эскалации на Донбассе президент анонсировал переговоры с главами Франции и Германии

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал переговоры с главой Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом он сказал в ходе экстренного совещания с силовиками из-за эскалации ситуации на Донбассе, сообщает РБК-Украина.

Зеленский подчеркнул, что хочет провести встречу в нормандском формате в ближайшее время.

"Первый звонок у меня был с Путиным, второй звонок уже в Турции будет с президентом Макроном, но я не знаю, успеем ли... Также хочу соединиться сегодня, если будет время, с госпожой Меркель и договориться о срочной встрече, чтобы мы больше не говорили друг другу, что в этом году должна быть встреча в нормандском формате, сколько еще людей могут погибнуть в этом году. Поэтому я хочу, чтобы эта встреча состоялась в ближайшее время", - сказал президент.

Напомним, Зеленский позвонил Владимиру Путину из-за обстрелов на Донбассе. Он попросил Путина повлиять на боевиков.

Также президент сообщил, что говорил Путину о необходимости сократить сроки строительства моста в Станице Луганской.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский сегодня проводил срочное совещание с силовиками из-за гибели бойцов на Донбассе.

Подчеркнем, вчера около 11 часов дня в результате обстрелов боевиков погибли 4 украинских бойцов. Секретарь СНБО Александр Данилюк после этого заявил, что приведший к гибели бойцов ООС обстрел боевиков не останется без внимания.

Добавим также, Зеленский после нарушения перемирия сделал заявление, призывая президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелу Меркель и президента РФ Владимира Путина как можно скорее собраться для возобновления переговоров в нормандском формате по ситуации на Донбассе.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийАнгела МеркельЭммануэль Макрон
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