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В Германии число новых случаев коронавируса растет третий день

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 12:51
В Германии число новых случаев коронавируса растет третий день
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В стране в течение последних суток коронавирус обнаружили у 2352 людей

В Германии третий день подряд растет число новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, в Германии за последние сутки лабораторно подтвердили 2352 новых случаев инфицирования коронавирусом. Это количество накануне составляло 2237, а еще днем ранее было зафиксировано 1785 заражений.

Всего в стране зарегистрировано 148 046 случаев заражения, из которых 39 395 обнаружили в Баварии. За последние сутки заразились около 3800 человек. В целом в Германии скончались уже 5094 пациентов и еще более 103 тыс. людей выздоровели.

Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна находится на начальной стадии пандемии коронавируса и ей придется долго жить с ней.

Также канцлер Германии Ангела Меркель призвала не отменять карантинные меры слишком быстро и масштабно, поскольку количество новых заражений в стране может значительно возрасти.

Кроме того, крупнейший в мире пивной фестиваль Октоберфест-2020, который должен был пройти в Мюнхене с 19 сентября по 4 октября, отменен из-за пандемии коронавируса. В этом году местная власть ждала около 6 млн посетителей.

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