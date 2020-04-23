ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Меркель: мы все еще в начале пандемии коронавируса

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 12:10
Меркель: мы все еще в начале пандемии коронавируса

Меркель считает, что пандемия может быть остановлена только с помощью вакцины

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна находится на начальной стадии пандемии коронавируса и ей придется долго жить с ней. Об этом сообщает Bild.

Как сообщается, об этом она заявила сегодня выступая в Бундестаге.

"Никто бы не хотел этого услышать. Мы не живем в финальной фазе пандемии, мы все еще в начале", - сказала Ангела Меркель.

Кроме того, она охарактеризовала ограничения основных прав в связи с пандемией коронавируса, как "демократическое требование" и подчеркнула, что жесткие ограничения важны для преодоления кризиса. Однако Меркель добавила, что страна выиграла время для укрепления системы здравоохранения, но сама пандемия может быть остановлена только с помощью вакцины.

Напомним, в Германии за сутки от коронавируса вылечились 4 200 человек, в общем это число составляет около 99 400 человек. Кроме того, за 24 часа лабораторно подтвердили вирус у 2 237 больных. Сейчас в стране количество инфицированных коронавирусом достигло 145 694.

Также канцлер Германии Ангела Меркель призвала не отменять карантинные меры слишком быстро и масштабно, поскольку количество новых заражений в стране может значительно возрасти.

Коронавирус выявили почти у 80 жильцов общежития в Вишневом Кабмин опубликовал постановление о продлении карантина
Новости Украины ГерманияАнгела МеркельКоронавирус
News
On Top