Меркель: мы все еще в начале пандемии коронавируса

Меркель считает, что пандемия может быть остановлена только с помощью вакцины

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что страна находится на начальной стадии пандемии коронавируса и ей придется долго жить с ней. Об этом сообщает Bild.

Как сообщается, об этом она заявила сегодня выступая в Бундестаге.

"Никто бы не хотел этого услышать. Мы не живем в финальной фазе пандемии, мы все еще в начале", - сказала Ангела Меркель.

Кроме того, она охарактеризовала ограничения основных прав в связи с пандемией коронавируса, как "демократическое требование" и подчеркнула, что жесткие ограничения важны для преодоления кризиса. Однако Меркель добавила, что страна выиграла время для укрепления системы здравоохранения, но сама пандемия может быть остановлена только с помощью вакцины.

Напомним, в Германии за сутки от коронавируса вылечились 4 200 человек, в общем это число составляет около 99 400 человек. Кроме того, за 24 часа лабораторно подтвердили вирус у 2 237 больных. Сейчас в стране количество инфицированных коронавирусом достигло 145 694.

Также канцлер Германии Ангела Меркель призвала не отменять карантинные меры слишком быстро и масштабно, поскольку количество новых заражений в стране может значительно возрасти.