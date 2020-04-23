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Число жертв коронавируса в мире превысило 183 тыс. человек

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 08:45
Число жертв коронавируса в мире превысило 183 тыс. человек
Иллюстративное фото (adevarul.ro)

Больше всего заражений коронавирусом зафиксировано в США

Из-за пандемии коронавируса в мире число умерших за минувшие сутки выросло со 177 200 до 183 336 человек. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.

Как сообщается, на сегодня число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло до 2 627 630. Суточный прирост составил 65 715 случаев. Больше всего заражений зафиксировано в США - 841 556, из которых 46 688 человек умерли. Также в Италии - 187 327 (25 085 умерли), Франции - 157 135 (21 340), Германии - 150 648 (5 315), Великобритании - 134 638 (18 151).

Всего коронавирус был зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Напомним, президент США Дональд Трамп подписал указ о временной остановке иммиграции в США.

Кроме того, в штате Нью-Йорк в Соединенных Штатах Америки медики обнаружили коронавирус COVID-19 у двух домашних котов. Коты могли заразиться от своих хозяев или соседей.

Также глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреисус заявил, что коронавирус еще длительное время распространяться в мире. Сейчас наблюдаются случаи повторных вспышек коронавируса в странах, которых одними из первых коснулась пандемии.

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