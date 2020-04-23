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В Німеччині кількість нових випадків коронавірусу зростає третій день

Новини » Коронавірус     23.04.2020 - 12:51
В Німеччині кількість нових випадків коронавірусу зростає третій день
Ілюстративне фото (pixabay.com)

В країні протягом останньої доби коронавірус виявили у 2352 людей

У Німеччині третій день поспіль зростає кількість нових випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, в Німеччині за останню добу лабораторно підтвердили 2352 нових випадків інфікування коронавірусом. Ця кількість напередодні складала 2237, а ще днем раніше було зафіксовано 1785 заражень.

Всього в країні зареєстровано 148 046 випадків зараження, з яких 39 395 виявили в Баварії. За останню добу інфікувались близько 3800 осіб. Загалом в Німеччині померли вже 5094 пацієнтів та ще понад 103 тис. людей одужали.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що країна перебуває на початковій стадії пандемії коронавірусу та їй доведеться довго жити з нею.

Також канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала не скасовувати карантинні заходи занадто швидко і масштабно, оскільки кількість нових заражень в країні може значно зрости.

Крім того, найбільший у світі пивний фестиваль Октоберфест-2020, який мав пройти у Мюнхені з 19 вересня по 4 жовтня, скасовано через пандемію коронавірусу. У цьому році місцева влада чекала близько 6 млн відвідувачів.

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