В Германии анонсировали следующую видеоконференцию в нормандском формате

Фото: Хайко Маас (РБК-Украина)

Следующая видеоконференция министров состоится в мае

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас анонсировал проведение следующей видеоконференции в нормандском формате на уровне глав внешнеполитических ведомств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, по словам главы немецкого МИД, следующая видеоконференция министров иностранных дел стран "нормандской четверки" состоится в мае этого года.

Напомним, в четверг, 30 апреля, состоялась видеоконференция министров "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе. Итоговое заявление министров будет опубликовано немецкой стороной.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, во время сегодняшней видеоконференции стороны договорились определить дату полного прекращения огня на Донбассе. Дата прекращения огня будет определена на заседании Трехсторонней контактной группы.

Также Кулеба объяснил задержку с проведением следующей встречи лидеров "нормандской четверки". Глава украинского МИД объяснил, что задержка связана с отсутствием конкретных результатов по выполнению соглашений, достигнутых на предыдущей встрече в нормандском формате в Париже.

Кроме того, в украинском МИД заявили, что Киев готов к ведению переговоров с украинцами, которые проживают на оккупированных территориях Донбасса. Однако Украина не собирается вести переговоры с представителями незаконных формирований.