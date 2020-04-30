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Контактная группа согласует новую дату прекращения огня на Донбассе, - МИД

Новости » Политика     30.04.2020 - 16:40
Контактная группа согласует новую дату прекращения огня на Донбассе, - МИД
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Главы МИД "Нормандской четверки" договорились, что ТКГ определит дату полного прекращения огня на Донбассе

Министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России договорились определить новую дату полного прекращения огня на Донбассе. Об этом во время брифинга сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

По его словам, стороны пришли к соглашению о скорейшем прекращении боевых действий в регионе.

"Мы договорились о том, что Контактная группа должна как можно быстрее обсудить детали прекращения огня и определить дату, с которой такое прекращение огня будет введено", - заявил Кулеба.

Кроме того, министры также уделили внимание вопросу обмена удерживаемыми лицами.

"Безусловно, мы далеко от реализации обмена по формуле всех на всех... здесь Украина и Россия должны продолжить взаимодействие", - отметил министр.

Кулеба добавил, что итоговое заявление видеоконференции глав МИД "Нормандской четверки" позже обнародует Министерство иностранных дел Германии.

По информации Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, с начала текущего года боевики на Донбассе нарушили "тишину" более 7 тыс. раз. Поддерживаемые Россией боевики применяют вдоль всей линии соприкосновения стрелковое вооружение, минометы и противотанковые ракетные комплексы.

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Новости Украины ДонбассДмитрий КулебаНормандская четверкаНормандский формат
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