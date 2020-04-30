ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Итоговое заявление глав МИД нормандского формата опубликует Германия

Новости » Политика     30.04.2020 - 16:33
Итоговое заявление глав МИД нормандского формата опубликует Германия
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Сегодня прошла видеоконференция с участием глав МИД нормандского формата

Министерство иностранных дел Германии опубликует итоговое заявление видеоконференции с участием главы МИД стран нормандского формата. Об этом по итогам видеоконференции заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, министр иностранных дел Германии Хайко Маас представит итоговые выводы по переговорам.

"Я хочу позитивно отметить роль министра иностранных дел Хайко Мааса, который сделал много для того, чтобы этот разговор состоялся. Именно он, как модератор, скоро представит заявление с общими выводами, к которым мы пришли сегодня. Я позволю себе прокомментировать только несколько деталей", - сообщил Кулеба.

Ранее РБК-Украина писало, что на сегодняшней встрече в нормандском формате министры констатировали выполнение только 1 из 9 пунктов парижских соглашений. Стороны сумели частично реализовать пункт об обмене пленными.

Отметим, во время видеоконференции министров иностранных дел стран нормандского формата обсуждались оценки прогресса выполнения договоренностей Парижского саммита. При этом в Украине среди позитива отмечали проведение обмена пленными.

Открытие линии соприкосновения, деятельность ОБСЕ: что обсудят министры в нормандском формате МИД России подтвердил участие Лаврова в переговорах в нормандском формате
Новости Украины видеоконференцияДмитрий КулебаНормандский формат
News
On Top