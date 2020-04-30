Итоговое заявление глав МИД нормандского формата опубликует Германия

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Сегодня прошла видеоконференция с участием глав МИД нормандского формата

Министерство иностранных дел Германии опубликует итоговое заявление видеоконференции с участием главы МИД стран нормандского формата. Об этом по итогам видеоконференции заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, министр иностранных дел Германии Хайко Маас представит итоговые выводы по переговорам.

"Я хочу позитивно отметить роль министра иностранных дел Хайко Мааса, который сделал много для того, чтобы этот разговор состоялся. Именно он, как модератор, скоро представит заявление с общими выводами, к которым мы пришли сегодня. Я позволю себе прокомментировать только несколько деталей", - сообщил Кулеба.

Ранее РБК-Украина писало, что на сегодняшней встрече в нормандском формате министры констатировали выполнение только 1 из 9 пунктов парижских соглашений. Стороны сумели частично реализовать пункт об обмене пленными.

Отметим, во время видеоконференции министров иностранных дел стран нормандского формата обсуждались оценки прогресса выполнения договоренностей Парижского саммита. При этом в Украине среди позитива отмечали проведение обмена пленными.