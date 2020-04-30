У Німеччині анонсували наступну відеоконференцію у нормандському форматі

Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Наступна відеоконференція міністрів відбудеться у травні

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас анонсував проведення наступної відеоконференції у нормандському форматі на рівні очільників зовнішньополітичних відомств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, за словами очільника німецького МЗС, наступна відеоконференція міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" відбудеться у травні цього року.

Нагадаємо, у четвер, 30 квітня, відбулася відеоконференція міністрів "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Підсумкова заява міністрів буде опублікована німецькою стороною.

Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, під час сьогоднішньої відеоконференції сторони домовилися визначити дату повного припинення вогню на Донбасі. Дата припинення вогню буде визначена на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Також Кулеба пояснив затримку з проведенням наступної зустрічі лідерів "нормандської четвірки". Глава українського МЗС пояснив, що затримка пов'язана з відсутністю конкретних результатів з виконання угод, досягнутих на попередній зустрічі у нормандському форматі в Парижі.

Крім того, в українському МЗС заявили, що Київ готовий до ведення переговорів з українцями, які проживають на окупованих територіях Донбасу. Однак Україна не збирається вести переговори з представниками незаконних формувань.