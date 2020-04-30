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МИД объяснил задержку с проведением следующего саммита "нормандской четверки"

Новости » Политика     30.04.2020 - 16:50
МИД объяснил задержку с проведением следующего саммита "нормандской четверки"
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Саммита остается на повестке дня, однако дата будет известна лишь после конкретных результатов

Задержка с проведением следующего саммита "нормандской четверки" связана с отсутствием конкретных результатов парижской встречи. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам видеоконференции глав МИД стран нормандского формата, передает РБК-Украина.

По его словам, проведение саммита остается на повестке дня, однако о конкретной дате можно говорить лишь после конкретных результатов.

"Мы в этом вопросе опираемся на конкретные результаты. Как только будут результаты, будет основание говорить о саммите. Но я еще раз отмечаю, что мы соглашаемся, что саммит нужен и остается на повестке дня. Но устанавливать конкретное время проведения на сегодня слишком рано", - сказал Кулеба.

Напомним, 30 апреля состоялась видеоконференция с участием глав МИД стран участниц нормандского формата. Во время видеоконференции обсуждались оценки прогресса выполнения договоренностей Парижского саммита.

Так, министры констатировали выполнение только 1 из 9 пунктов парижских соглашений. Стороны сумели частично реализовать пункт об обмене пленными.

Итоговое заявление о результатах видеоконференции с участием глав МИД стран нормандского формата будет опубликовано позже министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

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Новости Украины саммитДмитрий КулебаНормандский формат
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