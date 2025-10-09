Герасимов доповів Путіну про наступ РФ в напрямку Запоріжжя та ударах по Україні

Ситуація на Запоріжжі

Нагадаємо, аналітики сервісу DeepState раніше позначили селище Кам’янське у Запорізькій області на своїй інтерактивній мапі як окуповане.

Однак у Силах оборони Півдня України цю інформацію спростували, наголосивши, що ситуація в районі залишається складною та динамічною, а українські військові утримують позиції на північній і північно-східній околицях населеного пункту.

За даними військових, російські війська намагаються захопити Кам’янське та Плавні, щоб продовжити наступ у напрямку Придніпровського та вийти на околицю Запоріжжя.

Попри це, Сили оборони тримають лінію оборони та відбивають усі атаки.

Також російська армія здійснила комбіновану атаку на Запоріжжя, застосувавши дрони та авіабомби. Унаслідок ударів сталися влучання у житлові будинки, спалахнули пожежі та згоріли автомобілі, є постраждалі серед мирних жителів.

Через обстріли без електропостачання залишилися 67 тисяч мешканців Запоріжжя та понад 6 тисяч жителів Запорізького району.