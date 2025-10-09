Герасимов доложил Путину о наступлении РФ в направлении Запорожья и ударах по Украине

Ситуация в Запорожье

Напомним, аналитики сервиса DeepState ранее обозначили поселок Каменское в Запорожской области на своей интерактивной карте как оккупированный.

Однако в Силах обороны Юга Украины эту информацию опровергли, отметив, что ситуация в районе остается сложной и динамичной, а украинские военные удерживают позиции на северной и северо-восточной окраинах населенного пункта.

По данным военных, российские войска пытаются захватить Каменское и Плавни, чтобы продолжить наступление в направлении Приднепровского и выйти на окраину Запорожья.

Несмотря на это, Силы обороны держат линию обороны и отражают все атаки.

Также российская армия осуществила комбинированную атаку на Запорожье, применив дроны и авиабомбы. В результате ударов произошли попадания в жилые дома, вспыхнули пожары и сгорели автомобили, есть пострадавшие среди мирных жителей.

Из-за обстрелов без электроснабжения остались 67 тысяч жителей Запорожья и более 6 тысяч жителей Запорожского района.