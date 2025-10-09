Герасимов доложил Путину о наступлении РФ в направлении Запорожья и ударах по Украине

Российские оккупационные войска наступают в направлении Запорожья и наносят массированные удары по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника российского генштаба Валерия Герасимова.
Во время совещания Герасимов доложил российскому диктатору Владимиру Путину, что войска группировки "Днепр" наступают в направлении города Запорожье.
"Боевые действия сейчас происходят за обладание населенными пунктами Приморское и Степногорск", - говорит он.
Кроме того, по словам Герасимова, продолжается плановое "целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины".
"Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности", - утверждает глава российского генштаба.
Напомним, аналитики сервиса DeepState ранее обозначили поселок Каменское в Запорожской области на своей интерактивной карте как оккупированный.
Однако в Силах обороны Юга Украины эту информацию опровергли, отметив, что ситуация в районе остается сложной и динамичной, а украинские военные удерживают позиции на северной и северо-восточной окраинах населенного пункта.
По данным военных, российские войска пытаются захватить Каменское и Плавни, чтобы продолжить наступление в направлении Приднепровского и выйти на окраину Запорожья.
Несмотря на это, Силы обороны держат линию обороны и отражают все атаки.
Также российская армия осуществила комбинированную атаку на Запорожье, применив дроны и авиабомбы. В результате ударов произошли попадания в жилые дома, вспыхнули пожары и сгорели автомобили, есть пострадавшие среди мирных жителей.
Из-за обстрелов без электроснабжения остались 67 тысяч жителей Запорожья и более 6 тысяч жителей Запорожского района.