ua en ru
Чт, 18 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни намагаються вийти на околиці Запоріжжя: у ЗСУ розповіли, як тримають оборону

Четвер 18 вересня 2025 11:09
UA EN RU
Росіяни намагаються вийти на околиці Запоріжжя: у ЗСУ розповіли, як тримають оборону Фото: росіяни намагаються вийти на околиці Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Росіяни намагаються захопити населені пункти Кам’янське та Плавні, щоб продовжити наступ на Придніпровське і вийти на околиці Запоріжжя. Сили оборони надійно тримають позиції та відбивають усі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.

Як зазначив речник, у Кам'янському і в Плавнях Запорізької області є позиції українських військ.

"Противник протягом всього літа намагається вибити нас і з Кам'янського, і з Плавнів. Продовжує ці безуспішні спроби. Вчора, наприклад, його тактика взагалі, він зносить з лиця землі, взагалі розбирає повністю всі позиції, що там є, і взагалі весь населений пункт Кам'янське він фактично знищив", - розповів Волошин.

Проте, за його словами, Сили оборони тримаються і не дають росіянам захопити повністю цей населений пункт.

"Тому що з Кам'янського і з Плавнів, які розташовані дещо західніше на березі колишнього Каховського водосховища, звідти можна, по-перше, розвинути свій наступ на наступний населений пункт, це Степногірськ, і ще один такий населений пункт - Придніпровське. І це вже, фактично, вийти на околиці Запоріжжя", - повідомив військовий.

Волошин наголосив, що українські захисники надійно тримають і відбивають всі ці атаки.

Бої за Кам'янське

Нагадаємо, раніше аналітики сервісу DeepState позначили Кам’янське у Запорізькій області на своїй інтерактивній мапі як окуповане.

Проте Сили оборони Півдня України спростували цю інформацію, наголосивши, що ситуація у Кам’янському складна та динамічна, а українські військові утримують позиції на північній і північно-східній околицях селища.

Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин також зазначив, що росіяни не можуть закріпитися в Кам’янському, оскільки їхні спроби виявилися безуспішними через знищення позицій, де вони могли б закріпитися.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Війна в Україні
Новини
У Полтавській області бойові дії вплинули на рух поїздів: оновлення від УЗ
У Полтавській області бойові дії вплинули на рух поїздів: оновлення від УЗ
Аналітика
"Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі
Владислава Підліснажурналіст, ведуча YouTube-канала РБК-Україна "Наша місія – перемогти смерть". Інтерв’ю з гендиректором лікарні Мечникова в Дніпрі