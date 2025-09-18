Росіяни намагаються вийти на околиці Запоріжжя: у ЗСУ розповіли, як тримають оборону
Росіяни намагаються захопити населені пункти Кам’янське та Плавні, щоб продовжити наступ на Придніпровське і вийти на околиці Запоріжжя. Сили оборони надійно тримають позиції та відбивають усі атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня України Владислава Волошина в ефірі телемарафону.
Як зазначив речник, у Кам'янському і в Плавнях Запорізької області є позиції українських військ.
"Противник протягом всього літа намагається вибити нас і з Кам'янського, і з Плавнів. Продовжує ці безуспішні спроби. Вчора, наприклад, його тактика взагалі, він зносить з лиця землі, взагалі розбирає повністю всі позиції, що там є, і взагалі весь населений пункт Кам'янське він фактично знищив", - розповів Волошин.
Проте, за його словами, Сили оборони тримаються і не дають росіянам захопити повністю цей населений пункт.
"Тому що з Кам'янського і з Плавнів, які розташовані дещо західніше на березі колишнього Каховського водосховища, звідти можна, по-перше, розвинути свій наступ на наступний населений пункт, це Степногірськ, і ще один такий населений пункт - Придніпровське. І це вже, фактично, вийти на околиці Запоріжжя", - повідомив військовий.
Волошин наголосив, що українські захисники надійно тримають і відбивають всі ці атаки.
Бої за Кам'янське
Нагадаємо, раніше аналітики сервісу DeepState позначили Кам’янське у Запорізькій області на своїй інтерактивній мапі як окуповане.
Проте Сили оборони Півдня України спростували цю інформацію, наголосивши, що ситуація у Кам’янському складна та динамічна, а українські військові утримують позиції на північній і північно-східній околицях селища.
Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин також зазначив, що росіяни не можуть закріпитися в Кам’янському, оскільки їхні спроби виявилися безуспішними через знищення позицій, де вони могли б закріпитися.