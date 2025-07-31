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DeepState позначив Кам'янське на Запоріжжі, як окуповане: що кажуть ЗСУ

Четвер 31 липня 2025 12:47
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DeepState позначив Кам'янське на Запоріжжі, як окуповане: що кажуть ЗСУ Фото: Сили оборони спростували захоплення Кам'янського (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сили оборони спростували захоплення росіянами Кам'янського у Запорізькій області. Інформація про окупацію не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України та аналітиків DeepState у Telegram.

Заява DeepState

Сьогодні, 31 липня, аналітики проєкту повідомили про окупацію населеного пункту Кам’янське у Василівському районі Запорізької області.

Відповідну зміну було внесено на їхній інтерактивній мапі бойових дій, де селище позначили як тимчасово захоплене російськими військами.

Офіційна заява Сил оборони

"Інформація про нібито окупацію населеного пункту Кам'янське Василівського району Запорізької області російськими військами наразі не відповідає дійсності", - йдеться у повідомленні військових.

У Силах оборони зазначили, що насправді ситуація на цьому напрямку залишається надзвичайно складною та динамічною. На північній і північно-східній околицях селища є наші позиції, на яких перебувають бійці. Зокрема зараз на декількох з них тривають бойові зіткнення.

"Воїни Збройних Сил України продовжують героїчно тримати оборону на цьому відтинку фронту, завдаючи значних втрат ворогу та стримуючи його просування", - додали військові.

Також вони закликали довіряти лише офіційним джерелам, адже динаміка бойових дій вимагає обережності у формулюваннях та перевірки фактів, щоб не поширювати паніку та не грати на руку ворожій пропаганді, яка прагне зламати українській дух.

Ситуація у Запорізькій області

Днями ми писали, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський віддав розпорядження посилити оборону біля населеного пункту Кам’янське у Запорізькій області після активізації росіян.

Також повідомлялось, що підрозділи 210-го окремого штурмового полку Збройних сил України повідомили про успішне просування у Запорізькій області.

Окрім цього, начальник відділення комунікацій 118-ї окремої механізованої бригади Дмитро Пелих розповів, що наступ росіян відчувається на всій лінії бойового зіткнення". Зокрема, нещодавно на Оріхівському напрямку ворог пішов механізованим штурмом.

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