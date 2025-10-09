Герасимов доповів Путіну про наступ РФ в напрямку Запоріжжя та ударах по Україні

Російські окупаційні війська наступають у напрямку Запоріжжя та завдають масованих ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника російського генштабу Валерія Герасимова.

"Пріоритет віддається ураженню підприємств з виробництва ракетних комплексів та безпілотних літальних апаратів великої дальності", - стверджує голова російського генштабу.

Окрім того, за словами Герасимова, триває планове "цілеспрямоване завдавання масованих ударів по військових об'єктах та об'єктах військово-промислового комплексу України".

"Бойові дії зараз відбуваються за володіння населеними пунктами Приморське і Степногірськ", - каже він.

Під час наради Герасимов доповів російському диктатору Володимиру Путіну, що війська угруповання "Днепр" наступають у напрямку міста Запоріжжя.

Ситуація на Запоріжжі

Нагадаємо, аналітики сервісу DeepState раніше позначили селище Кам’янське у Запорізькій області на своїй інтерактивній мапі як окуповане.

Однак у Силах оборони Півдня України цю інформацію спростували, наголосивши, що ситуація в районі залишається складною та динамічною, а українські військові утримують позиції на північній і північно-східній околицях населеного пункту.

За даними військових, російські війська намагаються захопити Кам’янське та Плавні, щоб продовжити наступ у напрямку Придніпровського та вийти на околицю Запоріжжя.

Попри це, Сили оборони тримають лінію оборони та відбивають усі атаки.

Також російська армія здійснила комбіновану атаку на Запоріжжя, застосувавши дрони та авіабомби. Унаслідок ударів сталися влучання у житлові будинки, спалахнули пожежі та згоріли автомобілі, є постраждалі серед мирних жителів.

Через обстріли без електропостачання залишилися 67 тисяч мешканців Запоріжжя та понад 6 тисяч жителів Запорізького району.