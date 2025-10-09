ua en ru
Чт, 09 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Герасимов доповів Путіну про наступ РФ в напрямку Запоріжжя та ударах по Україні

Четвер 09 жовтня 2025 14:26
UA EN RU
Герасимов доповів Путіну про наступ РФ в напрямку Запоріжжя та ударах по Україні Фото: начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов та диктатор Володимир Путін (GettyImagеs)
Автор: Ірина Глухова

Російські окупаційні війська наступають у напрямку Запоріжжя та завдають масованих ударів по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника російського генштабу Валерія Герасимова.

Під час наради Герасимов доповів російському диктатору Володимиру Путіну, що війська угруповання "Днепр" наступають у напрямку міста Запоріжжя.

"Бойові дії зараз відбуваються за володіння населеними пунктами Приморське і Степногірськ", - каже він.

Окрім того, за словами Герасимова, триває планове "цілеспрямоване завдавання масованих ударів по військових об'єктах та об'єктах військово-промислового комплексу України".

"Пріоритет віддається ураженню підприємств з виробництва ракетних комплексів та безпілотних літальних апаратів великої дальності", - стверджує голова російського генштабу.

Ситуація на Запоріжжі

Нагадаємо, аналітики сервісу DeepState раніше позначили селище Кам’янське у Запорізькій області на своїй інтерактивній мапі як окуповане.

Однак у Силах оборони Півдня України цю інформацію спростували, наголосивши, що ситуація в районі залишається складною та динамічною, а українські військові утримують позиції на північній і північно-східній околицях населеного пункту.

За даними військових, російські війська намагаються захопити Кам’янське та Плавні, щоб продовжити наступ у напрямку Придніпровського та вийти на околицю Запоріжжя.

Попри це, Сили оборони тримають лінію оборони та відбивають усі атаки.

Також російська армія здійснила комбіновану атаку на Запоріжжя, застосувавши дрони та авіабомби. Унаслідок ударів сталися влучання у житлові будинки, спалахнули пожежі та згоріли автомобілі, є постраждалі серед мирних жителів.

Через обстріли без електропостачання залишилися 67 тисяч мешканців Запоріжжя та понад 6 тисяч жителів Запорізького району.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Рада дозволила бронювання чоловіків у розшуку та без військового квитка: які умови
Рада дозволила бронювання чоловіків у розшуку та без військового квитка: які умови
Аналітика
Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Ігор Терехов: Ця зима стане найважчою для Харкова від початку війни