Герасимов доложил Путину о наступлении РФ в направлении Запорожья и ударах по Украине

Четверг 09 октября 2025 14:26
UA EN RU
Герасимов доложил Путину о наступлении РФ в направлении Запорожья и ударах по Украине Фото: начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов и диктатор Владимир Путин (GettyImagеs)
Автор: Ірина Глухова

Российские оккупационные войска наступают в направлении Запорожья и наносят массированные удары по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника российского генштаба Валерия Герасимова.

Во время совещания Герасимов доложил российскому диктатору Владимиру Путину, что войска группировки "Днепр" наступают в направлении города Запорожье.

"Боевые действия сейчас происходят за обладание населенными пунктами Приморское и Степногорск", - говорит он.

Кроме того, по словам Герасимова, продолжается плановое "целенаправленное нанесение массированных ударов по военным объектам и объектам военно-промышленного комплекса Украины".

"Приоритет отдается поражению предприятий по производству ракетных комплексов и беспилотных летательных аппаратов большой дальности", - утверждает глава российского генштаба.

Ситуация в Запорожье

Напомним, аналитики сервиса DeepState ранее обозначили поселок Каменское в Запорожской области на своей интерактивной карте как оккупированный.

Однако в Силах обороны Юга Украины эту информацию опровергли, отметив, что ситуация в районе остается сложной и динамичной, а украинские военные удерживают позиции на северной и северо-восточной окраинах населенного пункта.

По данным военных, российские войска пытаются захватить Каменское и Плавни, чтобы продолжить наступление в направлении Приднепровского и выйти на окраину Запорожья.

Несмотря на это, Силы обороны держат линию обороны и отражают все атаки.

Также российская армия осуществила комбинированную атаку на Запорожье, применив дроны и авиабомбы. В результате ударов произошли попадания в жилые дома, вспыхнули пожары и сгорели автомобили, есть пострадавшие среди мирных жителей.

Из-за обстрелов без электроснабжения остались 67 тысяч жителей Запорожья и более 6 тысяч жителей Запорожского района.

Российская Федерация Война в Украине
