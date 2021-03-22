Геращенко о беспорядках под ОП: будут новые подозрения

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко анонсировал новые подозрения по факту беспорядков под Офисом президента в Киеве. Полиция объявит новые подозрения уже сегодня.

"Там будут и другие подозрения. Вы это увидите на сайте Национальной полиции уже сегодня. У нас следователи всю ночь работали и весь день вчерашний. Просматривали сотни материалов. Поэтому это будет не одно подозрение, будут и другие", - сказал Геращенко.

Представитель МВД добавил, что степень наказания для участников беспорядков будет зависеть от состава совершенного преступления.

"Зависит от состава преступления. Кто побил стекла - это один вопрос, кто поджигал дверь - это другое", - пояснил он.