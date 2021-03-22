Геращенко про заворушення під ОП: будуть нові підозри

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко анонсував нові підозри за фактом заворушень під Офісом президента в Києві. Поліція оголосить нові підозри вже сьогодні.

"Там будуть й інші підозри. Ви це побачите на сайті Національної поліції вже сьогодні. У нас слідчі всю ніч працювали і весь день вчорашній. Переглядали сотні матеріалів. Тому це буде не одна підозра, будуть й інші", - сказав Геращенко.

Представник МВС додав, що міра покарання для учасників заворушень буде залежати від складу вчиненого злочину.

"Залежить від складу злочину. Хто побив шибки - це одне питання, хто підпалював двері - це інше", - пояснив він.