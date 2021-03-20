Геращенко: полиция привлечет к ответственности причастных к беспорядкам под ОП

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что причастных к беспорядкам под Офисом президента в поддержку Сергея Стерненко понесут ответственность за хулиганские действия. В частности, за порчу государственного имущества.

По его словам, на протесте в Киеве есть люди, которые заказали провокации.

"Заказчики этой провокации мечтают, чтобы вышла полиция и пролилась кровь. После этого президента обвинят в том, что он использует силу на мирных митингах", - заявил он.

При этом Геращенко подчеркнул, что полиция не поддастся на такие провокации и у них есть достаточно сил, чтобы обеспечить порядок.

"Мы не будем идти на пути к провокациям. У нас достаточно сил для того, чтобы защитить общественный порядок, чтобы все уладить", - добавил он.

Замглавы МВД также добавил, что протестующие понесут ответственность за хулиганские действия.

"Большинство митингующих - это честные свободные люди, которые пришли и спокойно себя ведут. Однако есть несколько десятков человек, которые зафиксированы на видео с разных ракурсов. И они будут нести ответственность за хулиганские действия, порчу государственного имущества, за разбитие стекла", - подчеркнул он.