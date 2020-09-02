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Гео Лероса исключили из фракции СН, а ВСП отказался отстранить судью Вовка: новости за 1 сентября

Среда 02 сентября 2020 08:30
Гео Лероса исключили из фракции СН, а ВСП отказался отстранить судью Вовка: новости за 1 сентября
Коллаж РБК-Украина
Автор: РБК-Украина

Народные депутаты вернулись к работе после летних каникул, народного депутата Гео Лероса исключили из состава фракции "Слуга народа", Высший совет правосудия отказался отстранить судью Павла Вовка от обязанностей. Подробнее о том, что произошло во вторник, 1 сентября, - в материале РБК-Украина

Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа"

Народного депутата Гео Лероса исключили из состава фракции "Слуга народа". Депутаты собрали большинство подписей.

Об этом сообщает пресс-служба "СН".

"По результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины", - говорится в сообщении.

ВСП отказался отстранить судью Вовка

Высший совет правосудия (ВСП) отказался отстранить судью Павла Вовка (Окружной административный суд Киева) от обязанностей. Антикоррупционные органы просили отстранить его в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в ВСП.

По его словам, члены Высшего совета правосудия решили отклонить ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Разумков открыл новую сессию Рады

Народные депутаты вернулись к работе после летних каникул. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков открыл четвертую сессию парламента. Об этом сообщает РБК-Украина.

После объявления об открытии в сессионном зале зазвучал гимн Украины. В зале зарегистрировались 299 парламентариев.

Как прошло 1 сентября в школах Украины: все подробности

Вчера, 1 сентября, в школах Украины начался новый учебный год. Однако из-за пандемии коронавируса формат обучения существенно изменится. Как в условиях карантина прошло 1 сентября, и где первый звонок отметили дистанционно - подробно на РБК-Украина.

Лукашенко о смене власти: то, что произошло в Украине, будет цветочками

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что возможная смена власти в стране приведет к "резне". По его мнение, по сравнению с ней ситуации в Украине после Майдана "покажется цветочками". Об этом он заявил журналистам, передает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что его поддерживают миллионы людей, а приход к власти альтернативных сил угрожает целостности Беларуси.

Тем временем вчера, 1 сентября, в ходе протестов в Минске задержали 17 человек. Среди задержанных есть журналисты "Еврорадио".

В "Борисполе" девушка прогулялась по крылу самолета (видео)

В последний день лета в аэропорту "Борисполь" произошел курьезный инцидент с самолетом компании МАУ. После прилета из Антальи пассажирка открыла аварийный выход и прогулялась по крылу самолета. За такую дерзкую выходку МАУ внесла девушку в черный список.

Это означает, что она больше не сможет летать самолетами МАУ по всей сети маршрутов. При этом не ясно, как долго будет действовать данный запрет. Об этом сообщает avianews.

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