Разумков открыл новую сессию Рады

Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)

Народные депутаты вернулись к работе после летних каникул. Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков открыл четвертую сессию парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина.

После объявления об открытии в сессионном зале зазвучал гимн Украины.

В зале зарегистрировались 299 парламентариев.

Так, сегодня, 1 сентября, стартует четвертая сессия Верховной рады. Народные депутаты рассмотрят в первом чтении внесение изменений в закон о госбюджете Украины на 2020 год.

Также депутаты Рады рассмотрят повестку дня четвертой сессии Рады девятого созыва, законопроект по защите прав лиц из числа детей-сирот, изменения в закон "Об исполнительном производстве", "О рынке электрической энергии".

Парламентарии в первом чтении рассмотрят закон о туризме, изменения в Налоговый кодекс.

Напомним, Верховная рада во время новой сессии осенью 2020 года не планирует возвращаться к специфическому режиму работы, который был введен из-за коронавирусной инфекции.

РБК-Украина в своем материале "Старт сезона: какие законы Рада рассмотрит на новой сессии" подробнее разбиралось, чем займутся депутаты в ближайшие месяцы.