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Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа"

Киев, Вторник 01 сентября 2020 19:17
Гео Лероса исключили из фракции "Слуга народа"
Фото: Гео Лерос (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Народного депутата Гео Лероса исключили из состава фракции "Слуга народа". Депутаты собрали большинство подписей.

Об этом сообщает пресс-служба "СН".

"По результатам сбора подписей большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне Леросу сожгли автомобиль на столичном Печерске; полиция взялась расследовать инцидент.

Сам Лерос выложил в социальные сети видео тушения автомобиля.

Напомним, в конце марта в Украине разгорелся скандал после того, как Лерос обнародовал записи разговоров с Денисом Ермаком, братом главы Офиса президента Андрея Ермака; на них он якобы обсуждал взятки за содействие в назначении на высокие должности.

Отметим, на партийном съезде "Слуги народа" президент Владимир Зеленский, не называя имен, заявил, что считает "микробами" скандальных членов партии "СН". Он также уверен, что такие представители политической силы не будут заметны "на пути к успеху"

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