Как проходит 1 сентября в школах Украины: все подробности

В регионах "красной" зоны карантина вводится дистанционное обучение
Сегодня в школах Украины начинается новый учебный год. Однако из-за пандемии коронавируса формат обучения существенно изменится. Как в условиях карантина проходит 1 сентября, и где первый звонок отмечают дистанционно - подробно на РБК-Украина.
1 сентября 2020 учебный год стартует в школах "зеленой", "желтой" и "оранжевой" карантинных зон. Образовательные учреждения будут работать в обычном режиме, но с соблюдением необходимых санитарных норм. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.
От проведения традиционной линейки в День знаний Министерство образования Украины рекомендовало отказаться, чтобы избежать массового скопления людей.
Формат празднования должен соответствовать эпидемическим мерам безопасности (социальная дистанция, наличие масок). В МОН также предложили тему первого урока о правилах безопасности в условиях пандемии коронавируса.
Разрешается использование защитных масок не только промышленного производства, но и самостоятельного.
В школах запрещен формат "шведского стола" в столовых, возможен сэндвичный тип питания. Обязательно соблюдение социальной дистанции, размещение за столами не более 4-х человек.
Организация транспорта для перевозки школьников - с соблюдением санитарных норм, количество пассажиров ограничивается числом мест для сидения.
В случае обнаружения коронавируса хотя бы у одного учащегося, весь класс отправляется на самоизоляцию .
В регионах с высоким уровнем заболеваемости СOVID-19 работа учреждений образования запрещена.
Учебный процесс в школах "красной" зоны организуется в дистанционном режиме как минимум на 14 дней, до момента пересмотра карантинного зонирования.
Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС с 31 августа до 14 сентября установила "красный" уровень эпидемиологической опасности:
Таким образом, 1 сентября в вышеуказанных городах и районах школы не откроют двери для учеников.
Несмотря на акции протеста в Черновцах по поводу жестких карантинных ограничений, в горсовете подтвердили, что образовательные заведения будут работать дистанционно до 14 сентября.
Школьникам Ивано-Франковска продлили летние каникулы до 11 сентября. Город вошел в “красную” зону по уровню заболеваемости, но местные власти приняли решение объявить двухнедельные каникулы вместо организации учебного процесса в онлайн-формате.
В Калуше Ивано-Франковской области также отложили старт учебного года. После присвоения городу "красного" эпидемиологического уровня мэр Игорь Матвийчук заявил, что с 1 сентября школы не начнут работу в дистанционном режиме. Каникулы решено продлить еще на две недели, частично за счет зимних каникул.
Напомним, мэр Ивано-Франковска призвал людей выходить на мирные протесты из-за усиления карантина, а горсовет намерен обжаловать установление “красной” зоны карантина в суде.
Также ранее сообщалось, что в Минобразовании хотят упростить процедуру организации дистанционного и смешанного обучения в школах.